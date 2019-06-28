Страны «Большой двадцатки» намерены отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам. Об этом говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Осаке.
Подтверждаем нашу решимость отказывать в предоставлении убежища скрывающимся от правосудия коррупционерам и их активам, — говорится в декларации, опубликованной на сайте Кремля.
Лидеры «Группы двадцати» приняли также решение «плотнее работать» по возврату активов коррупционеров и усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц.
Как писал News.ru, главы стран — участниц G20 договорились работать в направлении улучшения здравоохранения и решения проблем старения. Лидеры «двадцатки» намерены «содействовать достижению здоровой и активной старости», принимая меры по развитию здравоохранения, контролю над инфекционными и другими заболеваниями. В декларации говорится о планах провести всеобъемлющий комплекс политических мер по предотвращению старческого слабоумия, а также по поддержке пострадавших от этого недуга и помогающих им людей.