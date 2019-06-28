Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) было принято решение о включении в её состав Северной Македонии.

Участники СМИД одобрили резолюцию о вступлении в состав ОЧЭС Республики Северная Македония в качестве полноправного члена, — сообщили в МИД РФ. Как писал News.ru, вступление в НАТО и переговоры о...