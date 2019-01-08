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США тайно понизили статус представительства ЕС

Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Белый дом понизил представительство Европейского союза в США с дипстатуса государства-члена до уровня международной организации, не уведомив об этом Брюссель.

«Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати — забыли уведомить нас об этом», — приводит Deutsche Welle слова неназванного представителя Евросоюза.

Понижение статуса могло произойти в октябре-ноябре 2018 года. Дипломат одной из стран ЕС уточнил, что в данном случае речь идёт не только о протоколе.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Тереза Мэй провели «дружеский разговор» по телефону о Brexit. После вопроса журналистов о том, как оценивать «дружественность» разговора, официальный представитель Еврокомиссии шутя ответил, что «по шкале уровня дружбы Юнкера».


#сша #евросоюз
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