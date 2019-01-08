США тайно понизили статус представительства ЕС

https://news.ru/storage/news/e141f4196c2b8b3cfd2ee53075509e42/4962dd5b-0989-425a-980c-8373d95e8173_850.jpg Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом понизил представительство Европейского союза в США с дипстатуса государства-члена до уровня международной организации, не уведомив об этом Брюссель.

«Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати — забыли уведомить нас об этом», — приводит Deutsche Welle слова неназванного представителя Евросоюза.

Понижение статуса могло произойти в октябре-ноябре 2018 года. Дипломат одной из стран ЕС уточнил, что в данном случае речь идёт не только о протоколе.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер Великобритании Тереза Мэй провели «дружеский разговор» по телефону о Brexit. После вопроса журналистов о том, как оценивать «дружественность» разговора, официальный представитель Еврокомиссии шутя ответил, что «по шкале уровня дружбы Юнкера».