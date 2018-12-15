USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,247 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

США предрекли поражение в войне с Россией

US Army/Digital/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

ВМС США могут потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если не произведут срочную модернизацию своей военной техники.

Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал доклад, в котором говорится следующее: если ВМС США не трансформируют свои авианосные группы, то флот не сможет противостоять внешней угрозе.

В CSBA отметили, что после распада СССР американский флот значительно сократил свои боевые возможности. Многие авианосцы были сняты с вооружения. Эти изменения негативно сказались на дальности полёта военной техники. Нынешнего количества военных морских самолётов недостаточно, чтобы победить китайских или российских военных.

«Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать стоит ли продолжать финансирование», — сообщает The National Interest со ссылкой на доклад.

Ранее News.ru писал, что США призывают Россию признать нарушения ДРСМД. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что Москва должна признать нарушения договора со своей стороны, если хочет его сохранить.


#сша #россия #вмс #ВМССША #флот
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
оружие 19:47, 15 декабря 2018
США призывают РФ признать нарушения ДРСМД
в мире 17:47, 15 декабря 2018
Глава МВД США уйдёт в отставку к концу года
в мире 17:27, 15 декабря 2018
Турция уверена в поставках F-35 из США
в мире 17:59, 14 декабря 2018
Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН
экономика 15:38, 14 декабря 2018
Россия впервые за десять лет импортирует сжиженный газ
Лента новостей
происшествия 15:59
Тигр напал на сотрудника цирка в Орске
общество 15:59
Запрет на рекламу пива в РФ могут отменить
общество 15:55
Реализация МЦД началась с Одинцово
технологии 15:54
Пуск «Союза» с космодрома Куру отложен на сутки
спорт 15:52
Футбольный клуб «Кубань» признали банкротом
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
общество 15:47
Школьника вызвали на допрос из-за фото с полицейским
политика 15:44
Путин подписал закон о защите детей от колумбайн-сообществ
политика 15:37
Путин: Кремль без труда ответит на выход США из ДРСМД
спорт 15:37
Российская фигуристка объяснила свой выбор в пользу Польши
общество 15:33
Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ
экономика 15:32
Азербайджан нарастил поставки по нефтепроводу BTC
происшествия 15:30
Спасение «Кузьмы Минина» отложили из-за шторма
общество 15:28
Пенсионеров-беглецов поймали на перевозке кокаина
политика 15:22
Путин: Запад беспокоят русские ракеты
Другие новости
в мире 15:48
Киев запретил авиадиспетчерам пользоваться кириллицей
в мире 15:16
Сайт посольства РФ в Англии взломали
в мире 13:57
Украинский таксист нашёл в машине гранатомёт
в мире 13:35
«Кузьму Минина» снимут с мели во время прилива
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top