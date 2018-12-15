США предрекли поражение в войне с Россией

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ВМС США могут потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем, если не произведут срочную модернизацию своей военной техники.

Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) опубликовал доклад, в котором говорится следующее: если ВМС США не трансформируют свои авианосные группы, то флот не сможет противостоять внешней угрозе.

В CSBA отметили, что после распада СССР американский флот значительно сократил свои боевые возможности. Многие авианосцы были сняты с вооружения. Эти изменения негативно сказались на дальности полёта военной техники. Нынешнего количества военных морских самолётов недостаточно, чтобы победить китайских или российских военных.

«Если американский флот не сможет трансформировать свои авианосные группы, то руководству ВМС следует еще раз подумать стоит ли продолжать финансирование», — сообщает The National Interest со ссылкой на доклад.

Ранее News.ru писал, что США призывают Россию признать нарушения ДРСМД. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что Москва должна признать нарушения договора со своей стороны, если хочет его сохранить.