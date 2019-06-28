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Президент США Дональд Трамп подтвердил возможность встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне в воскресенье, 30 июня. Об этом он сообщил на итоговой пресс-конференции G20 в Осаке.

Как заявил глава США, он получил от КНДР очень благоприятный ответ о возможных переговорах. Как я понимаю, мы можем встретиться с председателем [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ыном], — цитирует американского...