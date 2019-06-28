Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит переговоры с Пекином по вопросу торговли. Дополнительные пошлины на ввоз товаров из Китая вводиться пока не будут, но и старые никто не снимет.
Пока мы не будем снимать пошлины в отношении Китая и не будем вводить дополнительные пошлины на товары стоимостью $350 млрд, в отношении которых можно ввести пошлины, — цитирует РИА Новости Трампа.
Как писал News.ru, в ходе двусторонней встречи в рамках саммита G20 Китай и США договорились о возобновлении торговых переговоров. В совещании, которое продлилось 1 час 20 минут, приняли участие американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.