https://static.news.ru/photo/8bdc59fc-9a2f-11e9-82f2-fa163e074e61_1024.jpg Президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь Фото: Ju Peng/XinHua/Global Look Press

В ходе двусторонней встречи в рамках саммита G20 в японской Осаке Китай и США договорились о возобновлении торговых переговоров.

В совещании, которое продлилось 1 час 20 минут, приняли участие американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайская и американская стороны договорились на основе равенства и взаимоуважения возобновить консультации по торговым вопросам, — говорится в сообщении агентства « Синьхуа ».

При этом Соединённые Штаты обязались не вводить новые пошлины на продукцию из Китая.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввёл пошлины в 25% на импорт 818 видов товаров из Поднебесной общим объёмом на $34 млрд в год. Пекин в ответ принял зеркальные меры. С 10 мая в очередной раз были увеличены пошлины на китайскую продукцию объёмом в $200 млрд. Китай ввёл ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций из США на сумму $60 млрд. Самыми значительными стали санкции в отношении корпорации Huawei. США внесли её в чёрный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности.

Ранее News.ru писал о том, что Вашингтон и Пекин будут обсуждать отдельно друг от друга пошлины на товары и ситуацию вокруг компании Huawei. Об этом заявил глава американского Минфина Стивен Мнучин. Он отметил, что позиция США в отношении Huawei может быть смягчена при условии получения «определённых гарантий» со стороны Китая и прогресса в торговых переговорах.