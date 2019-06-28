https://static.news.ru/photo/bbbec756-9a3c-11e9-9b46-fa163e074e61_1024.jpg Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Лидеры США и КНДР должны как можно скорее возобновить диалог. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил на двусторонней встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом «на полях» саммита G20 в японской Осаке.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает диалог между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом.

Надеюсь, что обе стороны проявят гибкость, будут следовать навстречу друг другу и как можно скорее возобновят диалог и найдут пути решения, которые будут учитывать мнение обеих сторон, — приводит его слова ТАСС .

Как ранее писал News.ru, накануне Трамп пригласил северокорейского лидера встретиться в ходе его поездки в Южную Корею. Он предложил Ким Чен Ыну провести встречу на границе двух Корей в демилитаризованной зоне, писал News.ru.

Первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи сообщила о том, что Пхеньян положительно относится к предложению президента США. Однако она отметила, что официального предложения ещё не было.