https://static.news.ru/photo/bcff8e24-9a06-11e9-a38a-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пригласил северокорейского лидера Ким Чен Ына встретиться в ходе его поездки в Южную Корею. Об этом он написал в своём микроблоге в Twitter .

Трамп вылетает в Сеул из Осаки, где участвовал в саммите G20, в субботу, 29 июня.

Когда я буду там, если председатель КНДР Ким (Чен Ын) сочтёт нужным, я встречусь с ним на границе, в демилитаризованной зоне, чтобы пожать ему руку и поздороваться, — написал Трамп.

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что главы США и КНДР возобновят контакты и продвинутся в решении ядерной проблемы Пхеньяна, писал News.ru.

Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались два раза. Первый саммит США и КНДР прошёл в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали соглашение о предоставлении Вашингтоном гарантии безопасности Северной Корее, а Пхеньян пообещал двигаться в сторону полного ядерного разоружения.

Последняя их встреча состоялась в Ханое 27 февраля этого года. Они обсуждали вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но не достигли соглашения.