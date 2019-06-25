https://static.news.ru/photo/35fc0046-8102-402a-9b89-438794936077_1024.jpg Министр обороны Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования своему казахскому коллеге Нурлану Ермекбаеву в связи с ЧП на территории воинской части, дислоцированной в городе Арысь.

Министр обороны РФ предложил оказать помощь в ликвидации последствий пожара, — цитирует РИА Новости сообщение российского военного ведомства.

Взрыв на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области прогремел утром, в 09:20 по местному времени (06:20 мск). Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, их эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.

Как писал News.ru, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Владимир Беккер сообщил, что во время осмотра территории в городе Арысь сотрудниками экстренных служб и военными были обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента боеприпасов.