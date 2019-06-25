https://static.news.ru/photo/5809aeb2-973d-11e9-8df7-fa163e074e61_1024.jpg Эвакуация граждан после взрыва на складе боеприпасов в городе Арыси Фото: КЧС МВД РК/ТАСС

Председатель комитета по чрезвычайной ситуации МВД Казахстана Владимир Беккер сообщил журналистам, что во время осмотра территории в городе Арысь Туркестанской области сотрудниками экстренных служб и военными были обнаружены 24 снаряда и 104 опасных фрагмента боеприпасов.

Все опасные находки будут либо на месте подорваны, либо вывезены в безопасную зону и обезврежены, — сказал Беккер в эфире гостелеканала «Хабар 24».

Накануне в Арыси на складах воинской части № 44856 произошёл пожар и детонация боеприпасов. Согласно последним данным, в результате инцидента пострадали 165 человек, двое погибли, писал News.ru.