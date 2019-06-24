https://static.news.ru/photo/024beb34-9693-11e9-bccd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/news_region

Детей эвакуировали без разрешения родителей после крупного пожара и нескольких взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области на юге Казахстана. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.

На данный момент эвакуировали весь город Арысь, у людей есть всё необходимое на данный момент: ночлег и горячее питание, рассказала « 360 » участница волонтёрского движения Надежда Агафонова.

Известны адреса, куда детей направили. Основная масса людей размещается в школах, — отметила Агафонова.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев заверил родителей, что потерявшихся во время эвакуации из Арыси детей найдут.

Мы по всем пунктам сбора и районам в Шымкенте организовали такую работу — детей фотографируют, а фото размещают на официальном сайте акимата Туркестанской области, — сказал Умирзак Шукеев.

Он также подчеркнул, что уже были счастливые случаи воссоединения семей.

Ранее министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев предупредил, что на улицах города в некоторых районах на дорогах могут быть неразорвавшиеся боеприпасы. По последним данным, в результате ЧП погиб один военный. В медицинские учреждения города госпитализирован 31 человек с ранениями. В Арысь прибыли 120 полицейских «для поддержания правопорядка», так как местные жители воспользовались ситуацией и стали грабить магазины, писал News.ru.