«Шатдаун» в США вновь продлён из-за споров по бюджету

https://news.ru/storage/news/c6a3c123cee68541183488e528c6fde3/afc687b8-5537-472f-89e6-472e0d546849_850.jpg Cecilio Ricardo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Конгресс США

Верхняя и нижняя палаты Конгресса США в ходе очередного заседания отказались предпринимать шаги для того, чтобы положить конец «шатдауну», который длится уже почти неделю. Следующая сессия сената, в ходе которой конгрессмены попытаются принять бюджет страны, запланирована на 2 января.

При этом 31 декабря состоится формальное заседание, на котором не будут приниматься никакие решения. До этого момента федеральное правительство будет по-прежнему временно закрыто, следует из трансляции заседания на сайте законодательного органа.

Камнем преткновения стала необходимость выделения $5 млрд на возведение стены на границе США и Мексики. Инициатива президента США Дональда Трампа вызвала критику среди демократов, без которых ни один бюджетный закон не может быть одобрен верхней палатой.

В свою очередь американский лидер также не намерен отказываться от своего предвыборного обещания построить стену на границе с Мексикой. Он неоднократно подчеркивал, что это принципиальный для него вопрос.

Ранее News.ru писал о том, что приостановка работы правительства США продержится до тех пор, пока не решится вопрос о финансировании строительства стены. Трамп заявил, что сотни тысяч федеральных служащих, отправленных из-за «шатдауна» в неоплачиваемый отпуск, также мечтают о её строительстве.