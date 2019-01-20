Сербы пошли по стопам «жёлтых жилетов»

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Президенту Вучичу поставили в вину пророссийскую позицию

Регулярные многотысячные протесты, подобные акциям «жёлтых жилетов» во Франции, теперь проходят и в Сербии. В субботу, 19 января, в Белграде уже в восьмой раз подряд состоялось оппозиционное шествие против политики президента Александра Вучича. Мероприятие стало самым массовым за последние недели — в нём приняли участие около 10 тыс. человек.

Оппозиционеры прошлись мимо здания парламента (Скупщины), который забросали яйцами и мусором. Демонстранты несли флаги Сербии и плакаты с надписью «Вучич — вор», намекая на то, что президент «украл» власть в стране у народа. К акции протеста присоединились и другие города — в частности, Нови-Сад, Крагуевац и Ниш.

Организатором протестов выступает объединение «Альянс за Сербию», куда входят десятки оппозиционных партий и организаций страны. Оппозиционеры настаивают на избирательной реформе и на расширении прав журналистов. Часть демонстрантов облачается в жёлтые жилеты, ставшие символом оппозиционного движения во Франции. В целом акции проходят мирно, полиция не вмешивается, а демонстранты по вечерам расходятся домой. News.ru Народная скупщина Республики Сербии

На самом деле протесты против правящей в Сербии «Прогрессивной партии» Вучича длятся дольше, чем два месяца, констатировал в комментарии News.ru доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков. Новую волну демонстраций вызвало покушение на оппозиционера Борко Стефановича, которое произошло в конце ноября.

«Противников не устраивает режим личной власти Вучича, они называют его „авторитарным“. По сербским меркам, политик находится у власти уже достаточно давно, и репутация его небезупречна», — отметил собеседник News.ru.

Александр Вучич является президентом Сербии с мая 2017 года. В 2014 году он получил должность премьер-министра после того, как на парламентских выборах победила возглавляемая им «Прогрессивная партия». Эта политическая сила националистического толка появилась в 2008 году после раскола в рядах «Радикальной партии», генеральным секретарём которой Вучич, к слову, был в течение 14 лет.

Вучич появился на небосклоне политической жизни Сербии в качестве ближайшего сподвижника Воислава Шешеля, руководителя Сербской радикальной партии. Позже, как известно, Шешель 12 лет отсидел в тюрьме Международного трибунала по бывшей Югославии по целому ряду обвинений, в том числе, разжигании межнациональной розни.

«Те, кто нацелен на прозападный путь развития Сербии, ставят в вину Вучичу его потакание сербскому национализму, пророссийскую политику. По мнению многих, некоторые действия Вучича направлены на ограничение свободы прессы и гражданских организаций», — отметил Евгений Колосков.

В частности, в последние годы было закрыто несколько газет. Также в Сербии происходили нападения на журналистов, организаторы не были найдены. Это рассматривается оппозицией как «скатывание в авторитарный режим».

Часть населения не смогла смириться с отторжением Косова, виня Вучича в мягкотелости и продаже национальных интересов. Доктор исторических наук, эксперт по Балканам Артем Улунян отметил в комментарии BFM, что причиной протестов могла стать усталость жителей Сербии от коррупции и «клановости».

Ранее президент Вучич заявлял, что не намерен выполнять требования оппозиции, даже если на улицы Белграда выйдут 5 млн человек (после этого главным протестным лозунгов оппозиции на митингах и шествиях стала фраза «1 из 5 миллионов»). Он также сообщил, что готов к участию во внеочередных выборах.

И это не удивительно. Политическая ситуация в Сербии такова, что внеочередные выборы с высокой долей вероятности Вучич выиграет. Соцопросы, проведенные в ноябре, показывают, что его «Прогрессивную партию» поддерживают 53,3% сербов.

Именно поэтому оппозиционеры и говорят о необходимости избирательной реформы в целях «большего плюрализма» в рядах Скупщины. Их требование состоит в том, чтобы изменить пропорции в мандатах, которые получают партии по итогам выборов в парламент. Из-за невысокой поддержки, оппозиционеры получают мало мест в парламенте, и изменить это может реформа мажоритарной системы.