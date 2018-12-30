Сенатор Грэм обещал убедить Трампа оставить войска в Сирии

https://news.ru/storage/news/6794ffbaae2e89a9cf3622701d443eb9/a58a020b-08aa-4703-93c7-d541ce021649_850.jpg Alex Edelman /ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Американский сенатор Линдси Грэм решил доказать президенту США Дональду Трампу необходимость оставить часть войск в Сирии. По его мнению, необходимо убедиться, что террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) никогда больше не вернётся в Сирию.

«Вот почему нам нужно оставить там часть войск», — пояснил Грэм в эфире CNN, добавив, что если американские войска уйдут, то курдов убьют.

Сенатор также отметил, что попробует убедить Трампа изменить свое решение в ходе предстоящей встречи.

«Не следует перепоручать обеспечение нашей национальной безопасности некоторым другим государствам», — заключил Грэм.

Ранее News.ru писал о том, что США начали вывод войск из Сирии. Группа американских военных, состоящая из 50 человек, разгрузила склад с оружием в провинции Эль-Хасака и отправились к границе Ирака на бронированных автомобилях. На складе, площадь которого составляет 400 квадратных метров, находилось вооружение для сирийских курдов.