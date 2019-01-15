USD  67.192 EUR  77.0692
GOLD1,288 $   Brent60.14 $ Bitcoin3,655.56 $
МОСКВА0°C22:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Самыми красивыми в мире оказались женщины Венесуэлы

Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Определены государства с самыми красивыми женщинами. Рейтинг составлен на основе результатов пяти крупнейших в мире конкурсов красоты.

Страной, которая в 2018 году отправила на такие соревнования самых ярких участниц, стала Венесуэла, сообщает тематический интернет-портал Missosology, который и обнародовал список.

Марием Веласко стала победительницей на Miss International («Мисс Интернешнл»), Стефани Гутьерес, занявшая второе место на Miss Universe («Мисс Вселенная»), а также девушки, удачно выступившие в конкурсах Miss Earth («Мисс Земля»), Miss World («Мисс Мира») и Miss Supranational («Мисс Супранешнл») принесли стране лидерство в этом списке.

В первой пятёрке также оказались Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.

Филиппинка Катриона Грей стала обладательницей титула Miss Universe, мексиканка Ванесса Понс де Леон — Miss World, а вьетнамская участница Нгуен Фыонг Кхань победила в конкурсе Miss Earth. Телевизионный конкурс красоты для фотомоделей Miss Supranational выиграла пуэрториканка Валерия Васкес.

На 10 месте рейтинга представлены США, на 18 строчке — Белоруссия. Россия в ТОП-20 не вошла.

Ранее News.ru рассказывал, как победительница конкурса красоты «Мисс Африка» Доркас Касинде попала в курьёзную ситуацию. Во время церемонии награждения на голову девушке упали искры от пиротехники, и у неё загорелся парик.


#венесуэла #МЕКСИКА #рейтинги #Филиппины #Вьетнам #женщины #ЮжнаяАфрика
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
общество 14:04, 30 декабря 2018
Страховщики назвали самые распространённые болезни на отдыхе
технологии 03:36, 27 декабря 2018
«Яндекс» назвал самые нелепые поисковые запросы россиян
Они собирают большие стадионы и пользуются любовью публики
шоу-бизнес 18:33, 18 декабря 2018
Названы самые успешные гастролёры 2018 года
Они собирают большие стадионы и пользуются любовью публики
Лента новостей
спорт 22:07
Тарасов задолжал по алиментам семь миллионов рублей
общество 22:03
Священникам посоветовали проповедовать в интернете
экономика 21:48
Акцизные марки могут исчезнуть с пачек сигарет
происшествия 21:44
Автомобиль сбил женщину с двумя детьми на юге Москвы
общество 21:32
Скворцова заявила о росте числа иностранных пациентов
Другие новости
в мире 21:20
США могут признать спикера парламента главой Венесуэлы
в мире 20:50
Кандидатов на пост президента Украины стало больше
в мире 20:18
ОБСЕ ответила на отказ Киева от наблюдателей РФ на выборах
в мире 20:11
Трамп задумался о выходе США из НАТО
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top