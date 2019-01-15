Самыми красивыми в мире оказались женщины Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/6bc739ca7f5289b81df49f96ba06d4cc/c92c23be-2ce5-46e6-8767-ee2798a7d489_850.jpg Naoki Nishimura/AFLO/Global Look Press

Определены государства с самыми красивыми женщинами. Рейтинг составлен на основе результатов пяти крупнейших в мире конкурсов красоты.

Страной, которая в 2018 году отправила на такие соревнования самых ярких участниц, стала Венесуэла, сообщает тематический интернет-портал Missosology, который и обнародовал список.

Марием Веласко стала победительницей на Miss International («Мисс Интернешнл»), Стефани Гутьерес, занявшая второе место на Miss Universe («Мисс Вселенная»), а также девушки, удачно выступившие в конкурсах Miss Earth («Мисс Земля»), Miss World («Мисс Мира») и Miss Supranational («Мисс Супранешнл») принесли стране лидерство в этом списке.

В первой пятёрке также оказались Филиппины, Мексика, Южная Африка и Вьетнам.

Филиппинка Катриона Грей стала обладательницей титула Miss Universe, мексиканка Ванесса Понс де Леон — Miss World, а вьетнамская участница Нгуен Фыонг Кхань победила в конкурсе Miss Earth. Телевизионный конкурс красоты для фотомоделей Miss Supranational выиграла пуэрториканка Валерия Васкес.

На 10 месте рейтинга представлены США, на 18 строчке — Белоруссия. Россия в ТОП-20 не вошла.

Ранее News.ru рассказывал, как победительница конкурса красоты «Мисс Африка» Доркас Касинде попала в курьёзную ситуацию. Во время церемонии награждения на голову девушке упали искры от пиротехники, и у неё загорелся парик.