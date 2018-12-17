РФ осуждает Канаду за легализацию наркотиков

https://news.ru/storage/news/85e00b9b0d68d6672982b31f3401c16e/17b51dfc-03bd-4a39-8c48-041d7f683644_850.jpg Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Канада нарушила конвенцию ООН, законодательно разрешив продажу и употребление марихуаны, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Москва будет поднимать этот вопрос на международном уровне.

Как рассказал дипломат, раньше на подобные действия всегда была реакция международного сообщества, но сейчас ситуация изменилась. Россия будет бороться за выполнение договорённостей, передаёт его слова ТАСС.

Ульянов добавил, что решение о легализации наркотика в государстве привело к серьёзным последствиям.

«Теперь там раздаются активно голоса о том, что нужно легализовать героин. Количество нарушителей конвенции растёт, это очень тревожно», — сказал он.

Ранее News.ru сообщал, что в Канаде спустя несколько дней после легализации рекреационной марихуаны специализированные магазины остались практически без товара. Для того чтобы решить проблему с «курильщиками», которые не смогли приобрести каннабис, владельцы торговых точек вынуждены были вызвать сотрудников полиции.