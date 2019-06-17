https://static.news.ru/photo/a4336152-90d5-11e9-82ce-fa163e074e61_1024.jpg Фото: US Joint Staff/Global Look Press

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал размещение в Польше дополнительного контингента американских военных. По его мнению, Россия в ответ на усиление присутствия США в Польше вынуждена будет усилить свои войска на западной границе.

Конечно, Россия усилит свои соответствующие части в этом районе, — заявил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, размещение войск США невыгодно для Польши, поскольку она сама станет «мишенью для нанесения ответного удара». Он добавил, что в Варшаве, видимо, не оценивают всех последствий договорённостей с властями США.

В Польше, видимо, этого не понимают. Возможно, им хочется быть чьей-то военной базой, — отметил сенатор.

Ранее News.ru писал, что дополнительные войска США разместят в шести точках Польши. Об этом сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, подобная локализация направлена на сдерживание «возможного агрессора».