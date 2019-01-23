Режиссёра «Богемской рапсодии» обвинили в педофилии

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Брайан Сингер

Режиссёра «Богемской рапсодии» Брайана Сингера обвинили в растлении несовершеннолетних. Заявления на него подали сразу четверо мужчин.

Один из потерпевших заявил, что во время съёмок одного из фильмов в 1998 году, когда ему было 13 лет, Сингер трогал его за детородный орган. Трое других мужчин рассказали, что режиссер склонил их к занятиям сексом, зная, что они не достигли возраста согласия (в Калифорнии — 18 лет). Одному из них было 15 лет, остальным по 17.

Адвокат 53-летнего Сингера отрицает все обвинения и в очередной раз отмечает, что его клиент никогда не был вовлечён в действия сексуального характера с несовершеннолетними.

Ранее режиссера обвиняли в изнасиловании 17-летнего парня, после чего Сингера уволили из проекта «Богемская рапсодия». Официальной причиной киностудия Fox назвала его необоснованное отсутствие на площадке.

Снятый биографический фильм, посвящённый коллективу группы Queen, спровоцировал повышенный интерес к песне «Богемская рапсодия», которая стала самой популярной песней XX века, писал News.ru.