https://static.news.ru/photo/b72f284e-9b21-11e9-817f-fa163e074e61_1024.jpg Гай Райдер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер назвал решения по улучшению труда, принятые на саммите «Большой двадцатки» в Осаке, «обнадёживающими». Речь шла про нововведения, которые должны привнести инклюзивность и гендерное равенство в трудовую сферу.

Тот факт, что G20 сосредоточила внимание на обеспечении инклюзивности на рынке труда, в нынешнее время быстрых перемен в мире труда является обнадёживающим и указывает правильный курс для справедливой и устойчивой политики, поддерживающей обеспечение [трудящихся] достойной работой, — сказал Райдер.

Глава МОТ подчеркнул, что G20 уделили внимание проблеме «неравного распределения неоплачиваемой работы по уходу» за детьми и нуждающимися в помощи родственниками в семьях и выразили «твёрдую приверженность гендерному равенству». Он напомнил, что несмотря на многостороннюю систему, консенсус по многим темам всё ещё возможен.

Страны G20 также заявили, что примут меры для повышения качества женской занятости и уменьшения гендерных различий в заработной плате, потому что расширение прав и возможностей женщин окажет большой влияние на всеобщий экономический рост, пишет ТАСС.

Ранее News.ru писал, что на саммите G20 в Осаке страны приняли решение отказывать в предоставлении убежища скрывающимся коррупционерам. Главы государств также договорились «плотнее работать» по возврату активов коррупционеров и усилить борьбу с подкупом иностранных должностных лиц.