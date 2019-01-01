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Пресс-секретарь Пентагона объявила о своей отставке

Дана Уайт Dept. of Defense/ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дана Уайт

в мире [ версия для печати ]

Пресс-секретарь Минобороны США Дана Уайт сообщила о том, что покидает ведомство. О своём уходе она объявила через несколько часов после того, как экс-глава ведомства Джеймс Маттис опубликовал прощальное послание коллегам.

Несколько месяцев назад в отношении Уайт было начато внутреннее расследование. Основанием для него послужили жалобы сотрудников Пентагона на злоупотребления пресс-секретарем своим служебным положением – она требовала от сослуживцев помощи в делах, никак не связанных с работой ведомства. В частности, речь идет о решении вопросов по усыновлению ребенка, поездках в химчистку, сопровождении по дороге на работу и домой во время штормов, сообщает NBC News.

Кроме того, Уайт обвиняют в том, что она ранее уволила четверых сотрудников Пентагона, которые посмели пожаловаться на ее поведение.

Должность пресс-секретаря военного ведомства США временно займет Чарльз Саммерс-младший.

Ранее News.ru сообщил о том, что президент США Дональд Трамп назвал имя того, кто заменит Маттиса на посту министра обороны. Возглавит Пентагон Патрик Шанахан, который ранее был заместителем Маттиса, а до прихода в министерство работал в компании Boeing. 


#сша #Пентагон #отставки
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