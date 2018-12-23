Трамп назвал имя нового главы Пентагона

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Патрик Шанахан

Руководить Пентагоном со следующего года будет Патрик Шанахан. Нового главу Минобороны, пусть и с приставкой и.о., объявил президент США Дональд Трамп.

До этого момента тот занимал пост заместителя главы ведомства.

«Я рад объявить, что с 1 января 2019 года наш очень талантливый замминистра обороны Патрик Шанахан будет выполнять обязанности министра», — написал Трамп в своём микроблоге в Twitter.

Глава государства отметил, что Шанахан «добился больших успехов» как в Пентагоне, так и ранее — в компании Boeing.

Патрик Шанахан работал в корпорации Boeing с 1986 года. Он занимался как гражданскими, так и военными проектами и занимал ряд руководящих должностей. В 2017 году Сенат утвердил его на посту замминистра обороны.

Нынешний глава Пентагона, как ранее сообщал News.ru, покинул свой пост из-за несогласия с Дональдом Трампом по целому ряду ключевых вопросов, в том числе — с выводом американских войск из Сирии.