https://static.news.ru/photo/c7bcb842-a27f-11e9-b7e1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Компания Boeing опубликовала отчёт, из которого следует, что поставки Boeing 737 сократились более чем вдвое.

Производитель отправил с начала года 239 коммерческих самолётов, а во второй половине только 90. Похожая тенденция наблюдается с поставками для авиакомпаний.

Кроме того, компания не смогла продать ни одного Boeing 737 MAX после двух катастроф, передаёт РБК .

Эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.

Как ранее писал News.ru, европейский авиарегулятор назвал пять основных требований, которые должна выполнить компания Boeing, чтобы вновь поднять в небо модель 737 MAX. Одно из них касается неполадок в работе автопилота, к которой ранее не было претензий.