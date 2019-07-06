https://static.news.ru/photo/c775cf16-9fde-11e9-8453-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Manfred Segerer/Global Look Press

Европейский авиарегулятор назвал пять основных требований, которые должна выполнить компания Boeing, чтобы вновь поднять в небо модель 737 MAX. Одно из них касается неполадок в работе автопилота, к которой ранее не было претензий.

Кроме этого, существуют потенциальные трудности при управлении триммерами, ненадёжность датчиков угла атаки. В ЕС отметили также неадекватность процедуры обучения и проблемы с программным обеспечением.

Проблема с автопилотом заключается в том, что он не может отключиться в определённых экстренных ситуациях. Эксперты отмечают, что необходимость замены такой сложной системы может иметь серьёзные последствия с точки зрения возвращения 737 MAX в строй, передаёт Bloomberg .

Ранее News.ru писал, что руководство американской авиакомпании Southwest Airlines решило продлить мораторий на полёты принадлежащих ей Boeing 737 MAX до 1 октября. Эксплуатация самолётов приостановлена в США и в ряде других стран после двух авиакатастроф с их участием.