После допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины бывший президент Петр Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он был бы фигурантом.
Твёрдо обращаю внимание, что вовремя сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует, — сказал он журналистам.
Экс-президент также рассказал, что в ГБР в письменном и устном виде он давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода «Кузни на Рыбальском», сообщает
Как ранее писал News.ru, после допроса на бывшего украинского президента попытались напасть неизвестные, которые устроили драку с его охранниками. При этом во время допроса Порошенко у здания Госбюро проходило сразу два митинга — его сторонников и противников.