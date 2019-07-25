https://static.news.ru/photo/fb146076-aeed-11e9-a04f-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины бывший президент Петр Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он был бы фигурантом.

Твёрдо обращаю внимание, что вовремя сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует, — сказал он журналистам.

Экс-президент также рассказал, что в ГБР в письменном и устном виде он давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода «Кузни на Рыбальском», сообщает ТАСС . По словам Порошенко, сделка была совершена без его участия.

Как ранее писал News.ru, после допроса на бывшего украинского президента попытались напасть неизвестные, которые устроили драку с его охранниками. При этом во время допроса Порошенко у здания Госбюро проходило сразу два митинга — его сторонников и противников.