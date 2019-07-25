Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После допроса в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины бывший президент Петр Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он был бы фигурантом.

Твёрдо обращаю внимание, что вовремя сегодняшнего общения мы получили ещё раз заверение, что ни одного уголовного дела, где бы фигурировал Порошенко, не существует, — сказал он журналистам.

Экс-президент также рассказал, что в ГБР в письменном и устном виде он давал пояснения, которые касались соглашения купли-продажи завода «Кузни на Рыбальском», сообщает ТАСС. По словам Порошенко, сделка была совершена без его участия.

Как ранее писал News.ru, после допроса на бывшего украинского президента попытались напасть неизвестные, которые устроили драку с его охранниками. При этом во время допроса Порошенко у здания Госбюро проходило сразу два митинга — его сторонников и противников.

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