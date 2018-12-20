Порошенко: украинская армия готова дать отпор России

https://news.ru/storage/news/fee22202f343cb1efa31450e2a64cfe9/0c453d88-885d-4ac2-8eac-3b8307c96e5d_850.jpg Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Оборона Украины максимально укреплена, сказал президент Украины. По мнению Порошенко, армия готова в любой момент дать отпор вооружённым силам РФ.

Качество подготовки военных и органов управления выросло, особенно в пограничных с Россией регионах, передаёт его слова «Униан».

«Резервисты стоят в очередях в военкоматах, готовы немедленно быть направлены в ряды Вооружённых сил», — заявил он.

Глава государства объяснил, что военное положение было введено для сдерживания агрессора. Москва, считает он, заплатила бы гораздо большую цену, если бы продолжила провокации.

Ранее News.ru писал, что действующий президент Украины Пётр Порошенко возглавил антирейтинг в пяти областях Украины. Он стал лидером среди «нежеланных» кандидатов на пост главы государства в Одесской, Житомирской, Черкасской, Ровенской и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса.