Экс-президент Украины Пётр Порошенко панирует сбежать из страны. Для этой цели он хочет создать общественную организацию со штабом в Брюсселе или Лондоне.
Таким образом, будет выглядеть, что Пётр Порошенко не удрал из Украины, а поехал представлять её интересы, — пишет издание Elise Journal.
В статье отмечается, что возглавляемая Порошенко партия «Европейская солидарность» не проходит в парламент из-за низкого рейтинга, поэтому бывший украинский лидер рассматривает различные варианты, чтобы легально покинуть страну.
Источники газеты сообщили, что команда Порошенко ведёт переговоры с бизнесменами Рокфеллер в Лондоне.
19 июня Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило пятое уголовное дело против экс-президента. Его обвиняют в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства.