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Порошенко назвал создание ПЦУ «катастрофой» для России

Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что РПЦ — это один из ключевых инструментов удержания Украины в орбите влияния России. По его словам, предоставление томоса об автокефалии лишает российскую сторону «этих возможностей».

«Когда российский президент говорит, что распад СССР стал для России главной геополитической катастрофой ХХ века, то независимая украинская церковь стала бы второй», — сказал лидер страны в интервью греческой газете TаNеа.

Он подчеркнул, что «все претензии Москвы связаны с властью и контролем над территориями, а не с верой и любовью».

Ранее руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что создание Православной церкви Украины (ПЦУ) призвано «раскулачить» каноническую Украинскую церковь (УПЦ), писал News.ru. Эксперт отметил, что церемония подписания томоса, состоявшаяся 5 января, это «политическая акция украинской власти и украинских националистов по созданию своей церкви».


#украина #порошенко
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