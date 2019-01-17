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Подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры арестовали

Michael Kudryavtsev/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Печерский районный суд Киева арестовал мужчину, который мог совершить поджог одного из зданий на территории Киево-Печерской лавры.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры. Также было принято решение предложить подозреваемому в качестве альтернативы заплатить залог в 153 тысяч гривен ($5,4 тысячи), передаёт агентство УНН.

Пожар произошёл на территории монастырского комплекса 14 января. Огонь вспыхнул на втором этаже, где проводились реставрационные работы, а позднее перекинулся на крышу. Площадь возгорания составила 400 кв. м. По некоторым данным, поджог совершил 24-летний бездомный, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее News.ru писал, что монашеской братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в лоно так называемой Православной церкви Украины. По словам настоятеля обители митрополита Павла, иноки монастыря «подчиняются богу» и фактически уже являются частью ПЦУ.


#украина #суды #церковь #АРЕСТ #киев #ПОДЖОГ
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