Подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры арестовали

https://news.ru/storage/news/95fd3fc59cfc2318e85e2fb69a91ec58/cc2bd58d-e140-4131-a1f5-948879f0326c_850.jpg Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Печерский районный суд Киева арестовал мужчину, который мог совершить поджог одного из зданий на территории Киево-Печерской лавры.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры. Также было принято решение предложить подозреваемому в качестве альтернативы заплатить залог в 153 тысяч гривен ($5,4 тысячи), передаёт агентство УНН.

Пожар произошёл на территории монастырского комплекса 14 января. Огонь вспыхнул на втором этаже, где проводились реставрационные работы, а позднее перекинулся на крышу. Площадь возгорания составила 400 кв. м. По некоторым данным, поджог совершил 24-летний бездомный, находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Ранее News.ru писал, что монашеской братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в лоно так называемой Православной церкви Украины. По словам настоятеля обители митрополита Павла, иноки монастыря «подчиняются богу» и фактически уже являются частью ПЦУ.