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Монахам Киево-Печерской лавры советуют сменить прописку

Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Монашеской братии Киево-Печерской лавры предложили перейти в лоно так называемой Православной церкви Украины, заявил настоятель обители митрополит Павел.

Священнослужитель добавил, что иноки монастыря «подчиняются богу» и фактически уже являются частью ПЦУ, пишет ТАСС.

Члены синода Константинопольского патриархата подписали 9 января 2019 года томос об автокефалии ПЦУ в Стамбуле. Он будет храниться в Киеве. Возможно, что его отдадут в Трапезный храм национального историко-культурного заповедника «София Киевская» на хранение.

Ранее News.ru сообщал, что глава синодального отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не признавать новое религиозное объединение на территории Украины.


#украина #автокефалия #томос #киево-печерскаялавра
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