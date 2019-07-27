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Украинская православная церковь (УПЦ) провела крестный ход в центре Киева, на который собрались около 50 тыс. человек.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в Instagram .

Министр рассказал, что шествие прошло спокойно, без происшествий.

Крестный ход был приурочен к празднику Крещения Руси, который верующие отмечают в день памяти святого равноапостольного князя Владимира 28 июля.

В центре информации УПЦ заявили, что крестным ходом шли «сотни тысяч верующих». Среди участников мероприятия было много молодёжи и детей, отмечено на странице Центр информации в Facebook.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил о ненадобности Неканонической Православной церкови Украины (ПЦУ). До этого патриарх Филарет сравнил главу ПЦУ Епифания с Иудой. У ПЦУ нет будущего, а её глава Епифаний — предатель христианской веры, сказал патриарх УПЦ.