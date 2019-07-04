https://static.news.ru/photo/babc55ca-9e70-11e9-84ab-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/Global Look Press

У Православной церкви Украины (ПЦУ) нет будущего, а её глава Епифаний — предатель христианской веры. Такое заявление сделал патриарх Филарет, который стремится восстановить Киевский патриархат и Украинскую православную церковь в его составе (УПЦ КП).

Он утверждает, что для него не имеет значения решение Синода УПЦ о лишении его прав управления Киевской епархией.

Филарет также сравнил Епифания с Иудой, который «стал уничтожать Киевский патриархат ради угождения Константинополю».

Христос воспитывал Иуду и дал ему дар совершать чудеса, учил его. И он совместно с другими апостолами исповедовал Иисуса Христа сыном Божьим, а потом после этого всего пошёл и продал своего учителя за 30 сребреников, — сказал Филарет в интервью изданию Страна.ua .

Священнослужитель отметил, что раньше считал Епифания достойным человеком и поэтому рекомендовал его на пост главы ПЦУ. Однако, по его словам, в дальнейшем он осознал, что ошибся.

Патриарх подчеркнул, что УПЦ КП не признаёт свою ликвидацию и продолжает существовать как отдельная церковь.

Разногласия между Епифанием и Филаретом обострились после попытки последнего восстановить патриархат, митрополитом которого тот был до объединительного собора украинских церквей, который состоялся в конце 2018 года.

Почётный патриарх обвинил главу ПЦУ в обмане и новом расколе. По его словам, в новой церкви ему была отведена роль внутреннего руководителя, а его оппонент должен был представлять структуру за границей. Однако, уверен Филарет, Епифаний узурпировал власть.

Предстоятель ПЦУ, в свою очередь, заявил о том, что именно он был избран главой новой структуры, в то время как его оппоненту была отведена лишь роль почётного патриарха. Епифаний долго отрицал появление раскола в новой церкви, однако выражал опасения, что раскачивание ситуации может привести к отзыву томоса у Украины.

В июне, как писал News.ru, поместный собор УПЦ КП принял решение об отказе от томоса, признав его не соответствующим статусу автокефальных церквей. Вслед за этим Синод ПЦУ лишил Филарета канонических прав управления Киевской епархией и объявил о переподчинении всех монастырей и приходов, которые раньше подчинялись ему.