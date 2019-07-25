https://static.news.ru/photo/ad21581e-af07-11e9-980c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) никому не нужна. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

«Своя церква» оказалась не нужна никому, включая тех, кто совсем недавно рвал за неё вышиванку на груди, — написал политик в Facebook.

По его словам, при новом президенте Владимире Зеленском из Украинской православной церкви не перешёл ни один храм в ПЦУ. При этом Мураев отметил возросший авторитет канонической церкви.

Осталось только выяснить, сколько государственных денег было потрачено на эту и другие аферы, — подытожил депутат.

Как ранее писал News.ru, суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к Минкульту Украины. Претензия посвящена отмене приказа о том, что устав религиозной организации утратил силу.