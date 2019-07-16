https://static.news.ru/photo/ff12c7ac-a7f0-11e9-8c9e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Окружной административный суд Киева открыл дело по иску Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) к Минкульту Украины. Претензия посвящена отмене приказа о том, что устав религиозной организации утратил силу.

Дело будет рассматриваться в порядке упрощённого производства без уведомления сторон. Также не будет проводиться судебное заседание по имеющимся материалам, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что у Православной церкви Украины (ПЦУ) нет будущего, а её глава Епифаний — предатель христианской веры. Такое заявление сделал патриарх Филарет, который стремится восстановить Киевский патриархат.