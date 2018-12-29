Планы по обмену капитана «Норда» Горбенко сохраняются

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Крымский омбудсмен Людмила Лубина заявила, что планы по обмену капитана судна «Норд» Владимира Горбенко сохраняются. По её словам, ситуация прояснится после того, как суд вынесет решение.

«Тут возможны различные варианты. Если он, допустим, будет осужден к лишению свободы, значит, будет включён в списки обмена. Если он будет осуждён к штрафу, это другой разговор. Он оплатит штраф — и также по обмену или просто приедет домой», — сказала Лубина.

Заседание суда должно пройти 9 января.

25 марта погранслужба Украины задержала рыболовецкий сейнер «Норд», который вышел в Азовское море из Крыма. Капитана судна Владимира Горбенко обвинили в нарушении государственной границы и незаконной ловле рыбы, а позднее арестовали. 30 октября состоялся обмен российских моряков на восьмерых членов экипажа украинского судна ЯМК-0041, которых российская погранслужба задержала в мае у берегов Крыма.

Как ранее писал News.ru, после захвата Украиной экипажа российского судна «Норд» стало известно о наличии со стороны Киева реальных угроз безопасности россиян, заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.