Канцлер Германии Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у Меркель в последнее время.
11 июля в Германию на переговоры прилетел премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Трансляцию открытой части мероприятия вели немецкие телеканалы. Репортёров удивило, что оба политика прослушали национальные гимны своих стран сидя.
Как пишет Spiegel Online, протокол перед встречей с датским премьером был изменён во избежание повторения приступов дрожи у Меркель.
За последний месяц это случилось с ней уже трижды. Первый раз журналисты обратили внимание на то, что руки и ноги канцлера сильно трясутся 18 июня, во время её встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация повторилась через десять дней на приёме у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом 10 июля на встрече с финским коллегой Антти Ринне.
Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и списывала недомогание на жаркую погоду.
Сейчас канцлеру ФРГ 64 года. Серьёзных проблем со здоровьем у Меркель раньше замечено не было. Врачи говорят, что проявляющаяся у политика дрожь может быть симптомом различных заболеваний. Среди её причин называются гипертонический криз, паническая атака, эпилепсия и другие, писал News.ru.