https://static.news.ru/photo/599457a2-a3cf-11e9-9e56-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Michael Kappeler/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель не встала под звуки национального гимна на официальном мероприятии в Берлине. Немецкие журналисты связывают это с приступами дрожи, которые стали замечать у Меркель в последнее время.

11 июля в Германию на переговоры прилетел премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Трансляцию открытой части мероприятия вели немецкие телеканалы. Репортёров удивило, что оба политика прослушали национальные гимны своих стран сидя.

Как пишет Spiegel Online, протокол перед встречей с датским премьером был изменён во избежание повторения приступов дрожи у Меркель.

За последний месяц это случилось с ней уже трижды. Первый раз журналисты обратили внимание на то, что руки и ноги канцлера сильно трясутся 18 июня, во время её встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуация повторилась через десять дней на приёме у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а потом 10 июля на встрече с финским коллегой Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и списывала недомогание на жаркую погоду.

Сейчас канцлеру ФРГ 64 года. Серьёзных проблем со здоровьем у Меркель раньше замечено не было. Врачи говорят, что проявляющаяся у политика дрожь может быть симптомом различных заболеваний. Среди её причин называются гипертонический криз, паническая атака, эпилепсия и другие, писал News.ru.