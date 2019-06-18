Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время официальной церемонии лидера Германии трясло.
Когда лидеры двух стран слушали государственные гимны перед началом переговоров, Ангела Меркель восемь раз за минуту сменила положение рук и сильно тряслась, передаёт
Причиной недомогания канцлера Германии могла стать высокая температура воздуха в Берлине, превышающая 30 градусов.
Как писал News.ru, ранее Меркель заявила, что на встрече с Зеленским стороны не обсуждали усиление санкций в отношении российских чиновников, олигархов и компаний.