https://static.news.ru/photo/302f3a26-91c8-11e9-a5c2-fa163e074e61_1024.jpg Ангела Меркель и Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время официальной церемонии лидера Германии трясло.

Когда лидеры двух стран слушали государственные гимны перед началом переговоров, Ангела Меркель восемь раз за минуту сменила положение рук и сильно тряслась, передаёт телеканал РЕН ТВ .

Причиной недомогания канцлера Германии могла стать высокая температура воздуха в Берлине, превышающая 30 градусов.

Как писал News.ru, ранее Меркель заявила, что на встрече с Зеленским стороны не обсуждали усиление санкций в отношении российских чиновников, олигархов и компаний.