Ангеле Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии. Это произошло в берлинской резиденции президента ФРГ во время произнесения Франком-Вальтером Штайнмайером речи по поводу вступления в должность министра юстиции. Внезапно у канцлера началась заметная мелкая дрожь по всему телу.

На видео, растиражированном СМИ, видно, как у политика трясутся кисти рук. Меркель попыталась спасти положение, скрестив их в области живота. Но дрожь все равно выдают трясущиеся полы пиджака. Канцлер изо всех сил старается сохранить невозмутимое и отрешённое выражение лица. Но удается ей это с трудом.

Похожий приступ у Ангелы Меркель случился в середине июне во время встречи с президентом Украины в Берлине. Лидеры двух государств стоя слушали гимны своих стран под палящим солнцем, внезапно канцлера ФРГ заметно затрясло, по всему телу прошла крупная дрожь. На ногах она все-таки устояла, но было заметно — вертикальное положение даётся политику с трудом.

Wolfgang Kumm/Global Look Press

Позже сама Меркель объяснила второй инцидент обезвоживанием. В момент встречи с украинским президентом в Берлине стояла сильная жара. Во время мероприятия с участием Франка-Вальтера Штайнмайерома в немецкой столице уже посвежело до 19 градусов выше нуля, поэтому тепловым ударом приступ канцлера объяснить сложно.

Представитель Меркель опроверг предположения СМИ о ее нездоровье. По его словам, глава государства намерена участвовать во всех запланированных на ближайшее время мероприятиях, в том числе присутствовать на саммите «большой двадцатки» в Японии.

Сейчас канцлеру ФРГ 64 года. Серьезных проблем со здоровьем у Ангелы Меркель не было. Более того, политик из породы долгожителей. Ее мама дожила до преклонного возраста — 90 лет.

Руководитель центра «Преодоление», врач-невролог Александр Комаров в беседе с News.ru озвучил две вероятные причины возникновения дрожи в теле у Ангелы Меркель.

Первая — гипергликемический криз. Это увеличение содержания глюкозы в крови по сравнению с нормой. Проще говоря, у Ангелы Меркель может начинаться преддиабет. Это промежуточное состояние, когда содержание сахара в крови уже стабильно выше нормы, но ещё недостаточно для постановки диагноза «сахарный диабет».

Во время этого состояния случаются эпизодические подъёмы сахара в крови. Их могут спровоцировать несколько факторов: например, питание, — канцлер могла съесть что-то сладкое накануне или наоборот, долго обходится без еды; другой вариант — это стресс, — сильное нервное напряжение, накануне важных переговоров вероятно «сбило настройки» в организме немолодой женщины.

В возрасте Ангелы Меркель часто начинаются проблемы с артериальным давлением. Гипертонический криз — вторая возможная причина появления дрожи в теле. Это состояние характеризуется внезапным повышением артериального давления с нервно-сосудистыми нарушениями. Александр Комаров, отметил: чтобы не допустить подобных состояний канцлеру нужно принимать специальные препараты и избегать стрессов.

Врач-психиатр высшей категории Московского НИИ психиатрии Виктор Ханыков предполагает, что дрожь в теле у Ангелы Меркель могли спровоцировать две причины. Первая — паническое расстройство, это состояние, характеризующееся спонтанным возникновением панических атак. При этом недуге дикая паника с дрожанием в теле может начаться без видимой причины. Причин появления заболевания много: от эндокринных нарушений до алкоголизма.

Вторая, более вероятная, причина плохого состояния — эписиндром или симптоматическая эпилепсия. Дрожь в теле с сохранением сознания — одна из форм проявления этого заболевания. Причин появления эписиндрома несколько десятков, но в пожилом возрасте, основная — это сопутствующие заболевания. Часто болезнь развивается как последствие микроинсультов, травм головы и кист в головном мозге. Заболевание это хоть и тяжёлое, но излечимое. Существуют препараты, которые купируют симптомы.