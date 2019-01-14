Переводчиков со встречи Путина и Трампа хотят допросить

https://news.ru/storage/news/ecaabc8f9418cd2d254ec7795049d2fb/fdc7af88-eab3-41ec-9a8f-f715dc0209e3_850.jpg Lehtikuva/Jussi Nukari/Global Look Press

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин

Юристы из двух комитетов палаты представителей США обсудят возможность вызова на допрос переводчиков, которые работали во время встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

По данным источников, 14 января планируется провести встречу юристов, представляющих комитеты по разведке и иностранным делам.

Помощник конгрессмена из комитета по иностранным делам отметил, что решение было принято после статьи в газете The Washington Post, в которой говорится, что Трамп скрывал детали своих встреч с российским лидером.

«Это вызывает ряд новых вопросов. Мы рассмотрим касающиеся этого юридические тонкости и обсудим имеющиеся возможности», — пояснил источник.

При этом некоторые демократы опасаются, что вызов переводчиков в будущем может стать причиной трудностей во время проведения встреч последующих президентов США с главами других государств, передаёт телеканал ABC.

Ранее News.ru писал, что Трампа вновь заподозрили в «работе на Россию». В продолжающейся уже 23 дня остановке работы правительства в стране противники американского лидера увидели «руку Москвы». По словам главного научного сотрудника Института США и Канады Владимира Васильева, ситуация в Вашингтоне действительно в некоторой степени играет на руку Москве, так как американцы заняты своими заботами и не торопятся вводить новые санкции.