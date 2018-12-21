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Папа римский вспомнил про педофилов

Глава Римско-католической церкви Франциск Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Римско-католической церкви Франциск

в мире [ версия для печати ]

Глава Римско-католической церкви Франциск обратился в священникам, уличённым в педофилии. Понтифик попросил их сдаться властям и раскаяться в содеянном.

Богослов заявил, что Ватикан не будет покрывать извращенцев, а также признал, что некоторые братья по вере из-за собственной духовной «безответственности и близорукости» нарушили все законы нравственности, пишет РИА Новости.

«Такое никогда не должно случиться вновь. Это выбор и решение всей церкви», — заявил правитель Святого Престола на встрече с кардиналами.

Перед лицом «мерзостей» церковь не будет жалеть сил и сделает всё возможное, чтобы преступники не смогли избежать правосудия.

«Обратитесь и вручите себя правосудию людскому и приготовьтесь к божественному», — подытожил Его Святейшество.

По словам официального представителя Ватикана Грега Берка, Франциск не стеснялся в выражениях и назвал педофилов «жестокими волками, пожирающими души невинных».

Ранее News.ru сообщал о встрече понтифика с российским актёром Константином Хабенским. Во время диалога он заметил, что фильм «Собибор» вышел в подходящее для этого время.


#педофилы #папаримский #католицизм
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