https://static.news.ru/photo/f1ea40ac-99cf-11e9-9618-fa163e074e61_1024.jpg Фото: ssu.gov.ua

Украинец Дмитрий Великий, которого освободили из плена в Донбассе, был объявлен в розыск по подозрению в дезертирстве.

Конечно, есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск, — заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

О судьбе Великого на Украине пока ничего неизвестно.

В пятницу, 28 июня, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретил пленных из Донбасса в Минске. На родину вместе с Медведчуком прилетели Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий, которых захватили в плен с 2016 по 2019 год. В отношении них прокуратура Донбасса возбудила уголовные дела. Медведчук планирует в ближайшее время изучить списки военнопленных и продолжить переговоры с Донбассом об обмене пленными по формату «всех на всех», на котором настаивают власти ДНР и ЛНР писал News.ru.