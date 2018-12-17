Военные нашли тайный склад оружия боевиков в Сирии

https://news.ru/storage/news/e3836bad0dee3df05762e38f70469313/41ebb026-dcb1-4f57-8956-e95ccb1ab228_850.jpg Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Подразделения сирийской правительственной армии во время обхода освобождённой от террористов провинции Даръа нашли два склада с наркотиками и оружием.

Боеприпасы, среди которых находились израильские ракеты, были спрятаны неподалёку от города Нава.

По данным полевого источника, на заброшенном складе также обнаружили пусковые установки, пулемёты, мини-ловушки, РПГ, винтовки, снаряды, противотанковые мины, миномёты и тепловизоры, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» обеспечили прикрытие войск в Сирии от атак дронов и способствовали существенному сокращению интенсивности полётов ВВС международной коалиции в северо-восточной части страны.