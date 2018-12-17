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Комплексы «Панцирь-С1» закрыли от беспилотников небо Сирии

MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С1» обеспечили прикрытие войск в Сирии от атак дронов и способствовали существенному сокращению интенсивности полётов ВВС международной коалиции в северо-восточной части страны.

Сформированная группировка ПВО взяла под контроль ситуацию в небе почти над всей территорией республики, заявил вице-премьер России Юрий Борисов по результатам поездки в Сирию.

«Батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ уничтожили большое количество беспилотных летательных аппаратов и ракет, обеспечили прикрытие от их ударов военнослужащих и военной техники», — цитирует Борисова ФАН.

Вице-премьер также отметил, что интенсивность боевых действий Воздушно-космических сил России достигала до 100 вылетов в сутки.

Ранее News.ru cообщал, что к январю 2019 года все необходимые испытания пройдёт ЗРПК «Панцирь-С1М». В модифицированной версии комплекса радиус противодействия беспилотникам увеличился с 20 до 30 км.


#сирия #оружие #зрпк #ЮрийБорисов
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