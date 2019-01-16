Новый глава Иерусалима навестил Русскую духовную миссию

https://news.ru/storage/news/9895005c2bf5cfbe4efb0dbc9c30d82a/41800d5a-2510-4b38-9bb9-d16612ffa1be_850.jpg Русская духовная миссия в Иерусалиме

Глава Иерусалима Моше Леон посетил Русскую духовную миссию на Святой земле. Визит к православным священникам стал первым для новоиспечённого мэра.

Одной из главных тем встречи стало обустройство дороги к Горненскому женскому монастырю в Эйн-Кареме. Обитель является важнейшим местом паломничества для христиан.

В состав делегации вошли высокопоставленный сотрудник МИД еврейского государства — Яков Ливне — и представители отдела городской администрации по взаимодействию с христианскими конфессиями, пишет официальный портал Русской духовной миссии.

Моше Леон вступил в должность 14 ноября 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о призыве патриарха Кирилла наказывать виновников взрывов в жилых домах. Владыка соболезнует родственникам жертв трагедии в Ростовской области и молится о выздоровлении пострадавших.