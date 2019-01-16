USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,288 $   Brent60.12 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C15:15
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Новый глава Иерусалима навестил Русскую духовную миссию

Русская духовная миссия в Иерусалиме

в мире [ версия для печати ]

Глава Иерусалима Моше Леон посетил Русскую духовную миссию на Святой земле. Визит к православным священникам стал первым для новоиспечённого мэра.

Одной из главных тем встречи стало обустройство дороги к Горненскому женскому монастырю в Эйн-Кареме. Обитель является важнейшим местом паломничества для христиан.

В состав делегации вошли высокопоставленный сотрудник МИД еврейского государства — Яков Ливне — и представители отдела городской администрации по взаимодействию с христианскими конфессиями, пишет официальный портал Русской духовной миссии.

Моше Леон вступил в должность 14 ноября 2018 года.

Ранее News.ru сообщал о призыве патриарха Кирилла наказывать виновников взрывов в жилых домах. Владыка соболезнует родственникам жертв трагедии в Ростовской области и молится о выздоровлении пострадавших.


#рпц #израиль #Иерусалим #иудаизм
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 14:33, 16 января 2019
Патриарх Кирилл призвал наказывать виновников взрывов
политика 19:50, 30 декабря 2018
Бразилия перенесёт посольство из Тель-Авива в Иерусалим
в мире 08:40, 15 декабря 2018
Австралия признала Иерусалим столицей Израиля
в мире 05:08, 22 октября 2018
В Израиле арестован губернатор Восточного Иерусалима
Предполагалось, что этот процесс займёт три-четыре года
в мире 16:52, 22 января 2018
Посольство США переедет из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года
Предполагалось, что этот процесс займёт три-четыре года
Лента новостей
общество 15:12
Макаревича раскритиковали после избрания в совет при ГД
в мире 15:09
Пользователи соцсетей нашли причину депрессии Скрипаля
происшествия 15:08
Мошенники обули пенсионерку в дешёвые китайские тапки
экономика 15:05
Сосиски подешевели в России
спорт 15:03
Перуанец откопал российский экипаж «Дакара» в песках
Другие новости
в мире 15:09
Пользователи соцсетей нашли причину депрессии Скрипаля
в мире 14:55
Украинский «томос-тур» доехал до Борисполя
в мире 14:45
Взрыв произошёл на рынке в сирийском Манбидже
в мире 13:50
Боевики «Хезболлы» приблизились к границам США
Как работают в Латинской Америке агенты Ирана
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top