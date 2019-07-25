Российский боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев признался, что именно он прыгнул на капот машины пятого президента Украины Петра Порошенко у здания Госбюро расследований.
Ранее неизвестные устроили драку с охранниками Порошенко, когда тот вышел из ГБР и направился к автомобилю. После этого злоумышленники убежали.
Макеев в
Я не для того рисковал жизнью в Донбассе, чтобы внутри мирного города Киев совершать подобное, — отметил молодой человек.
Он известен под псевдонимом «Одиссей». Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о его вступлении в украинское гражданство.
Как писал News.ru, после допроса в Государственном бюро расследований Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он был бы фигурантом.