https://static.news.ru/photo/40006990-af12-11e9-b8be-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российский боец нацбатальона «Азов» Никита Макеев признался, что именно он прыгнул на капот машины пятого президента Украины Петра Порошенко у здания Госбюро расследований.

Ранее неизвестные устроили драку с охранниками Порошенко, когда тот вышел из ГБР и направился к автомобилю. После этого злоумышленники убежали.

Макеев в Facebook разместил видео, в котором рассказал, что не покушался на жизнь политика, а просто хотел показать ему, что он довёл страну до кризиса.

Я не для того рисковал жизнью в Донбассе, чтобы внутри мирного города Киев совершать подобное, — отметил молодой человек.

Он известен под псевдонимом «Одиссей». Нынешний украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о его вступлении в украинское гражданство.

Как писал News.ru, после допроса в Государственном бюро расследований Порошенко заявил, что нет ни одного уголовного дела, в котором он был бы фигурантом.