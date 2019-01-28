Националисты устроили факельное шествие в Киеве

https://news.ru/storage/news/a9b7fdd88820c0cbaf411d07b8ca7ec9/121daaf4-7a98-4afe-be81-159478e24d61_850.jpg Aliona Nikolaievych/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В центре Киева националисты устроили факельное шествие, посвящённое 101-й годовщине подавления большевистского восстания на заводе «Арсенал» в украинской столице.

Несколько сотен человек прошли по центру города с зажжёнными факелами. Кроме того, у них в руках были чёрно-красные флаги.

В мероприятии принимал участие единый кандидат в президенты от ультраправых объединений Руслан Кошулинский, который перед началом шествия заявил о важности наличия идеологии в стране, сообщает украинский портал «Цензор.Нет».

Ранее News.ru писал о том, что шествие в честь Степана Бандеры состоялось 1 января 2019 года. Поклонники основателя УПА (Украинская повстанческая армия — организация, запрещённая в России) прошли от оперного театра в центре Киева. Националисты прошли строем, одетые в камуфляж, неся плакаты с изображениями Бандеры, сжигая файеры и крича «Слава Украине!».