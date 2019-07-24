https://static.news.ru/photo/4d2a0a4c-ae20-11e9-af28-fa163e074e61_1024.jpg Роберт Мюллер Фото: Douglas Christian/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил, что президент США Дональд Трамп хотел его уволить. Он расследовал вероятное вмешательство России в американские выборы почти два года.

Это заявлено в докладе, — сказал Мюллер в ответ на соответствующий вопрос в ходе показаний в конгрессе.

Ранее он отрицательно ответил конгрессменам на вопрос, является ли его доклад «оправданием» Трампа в совершении возможных преступлений. Он подтвердил при этом, что не нашел достаточных оснований для предъявления такого рода обвинений.

17 мая 2017 года Минюст США доверил Мюллеру поиск попыток оказать влияние на ход президентской кампании 2016 года. Он был уполномочен расследовать: во-первых, попытки российского правительства вмешиваться в американские выборы. во-вторых, любые связи или координацию между Россией и любыми лицами, связанными с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Специальный прокурор объявил о завершении работы над делом в апреле 2019 года.

В отчёте говорится, что вмешательство в кампанию, которое в США приписывают фирме «Конкорд», происходило на средства российских властей и осуществлялось посредством «активных действий» в социальных сетях. При этом компании не предоставили доступа к 3,5 млн страниц доказательств по вменяемым обвинениям, писал News.ru.