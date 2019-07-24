https://static.news.ru/photo/d2973e0e-ae0a-11e9-ae80-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россия будет добиваться от США полного выполнения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва долгое время ищет компромисс с Вашингтоном, но договориться не получается.

Эти действия США, по нашей оценке, подрывают жизнеспособность ДСНВ и создают опасный прецедент односторонней трактовки ключевых обязательств по международному соглашению в сфере контроля над вооружениями. Мы намерены добиваться полноценного выполнения американской стороной всех положений ДСНВ, — заявил Рябков во время заседания международного комитета в Совете Федерации.

Договор СНВ-3 был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года и вступил в силу в 2011 году. Соглашение рассчитано на 10 лет с возможным продлением по взаимной договорённости ещё на пять.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц. Договор сменил истёкший в декабре 2009 года СНВ-1.

Аналитики считают, что вне зависимости от текущих планов США по продлению СНВ-3 важным фактором, способным оказать решающее влияние на его реализацию, станет грядущая гонка за пост главыгосударства. Старт избирательной кампании Трампа намечен на осень этого года, а значит, тема российского вмешательства будет подогреваться в Штатах с новой силой, приводил News.ru мнение экспертов.