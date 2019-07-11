https://static.news.ru/photo/581ee562-a3b7-11e9-8ca2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Массовый митинг проходит в Киеве в поддержку журналистов у здания телеканала NewsOne в Киеве. Протестующие требуют от президента Украины Владимира Зеленского встать на защиту свободы слова.

Люди пришли, чтобы поддержать журналистов, выступить против попыток политической цензуры и остановить наступление на свободу Украины, — заявил присутствующий на митинге депутат Верховной рады Юрий Павленко.

Также один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович сказал, что отзывает свой голос, отданный за Зеленского на выборах.

Телемост «Нам надо поговорить» между Москвой и Киевом оказался под огнём критики на Украине, лишь только стало известно о его подготовке. Анонсировали мероприятие телеканалы двух стран — «Россия 1» и NewsOne. Созвать Совет национальной безопасности и обороны предложила депутат Рады Анна Гопко, обосновав это «ползучей оккупацией украинского медиапространства Кремлём». И вскоре украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона, в качестве причины назвав угрозы прямой физической расправы с журналистами.

Как ранее писал News.ru, телемост Россия — Украина состоится на российском телевидении 12 июля.