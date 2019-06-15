https://static.news.ru/photo/2a751fb8-8f7c-11e9-ac30-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возглавляющий Министерство культуры Франции Франк Риестер заявил, что реставрация пережившего пожар собора Парижской Богоматери продлится более пяти лет. Именно такие сроки называл президент Эммануэль Макрон.

Не нужно путать скорость со спешкой. Очевидно, что в конечном итоге важно качество, и это означает, что через пять лет не все работы могут быть завершены, — отметил он в эфире радиостанции Europe1.

Министр добавил, что собор может быть открыт для верующих и туристов раньше, «но восстановительные работы снаружи будут ещё продолжаться».

Сильный пожар произошёл в соборе Парижской Богоматери в понедельник, 15 апреля, около 20:00 по московскому времени. Примерно через час у церкви обрушилась крыша. Огонь тушили всю ночь. В итоге Нотр-Дам удалось отстоять.

Французские специалисты считают, что на восстановление Нотр-Дама уйдёт 10–15 лет, сообщал News.ru.