МИД РФ: получаем данные о связи США с боевиками

Министерство иностранных дел России посоветовало Вашингтону прекратить организовывать информационные «вбросы» в средства массовой информации Афганистана. Пропагандисты пытаются дискредитировать политику Кремля в данном географическом регионе.
По информации МИД РФ, в распоряжении дипломатов оказались сведения, пусть и косвенные, говорящие о сотрудничестве Белого дома с боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ). Ярким примером является нападение армии США на тюрьму талибов в провинции Бадгис, где содержатся радикалы. Сторонники ИГ были захвачены американскими военными и увезены в неизвестном направлении, говорится в сообщении МИДа на официальном сайте ведомства.
«Хотели бы предупредить вдохновителей готовящейся информационной кампании, что им не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество и народы Афганистана, традиционно дружественно настроенные к России», — сообщает портал внешнеполитического ведомства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет планов вводить свои войска в Афганистан и оснований для таких действий.
Ранее News.ru сообщал, что журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.