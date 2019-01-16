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МИД РФ: получаем данные о связи США с боевиками

Ahmed Deeb/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Министерство иностранных дел России посоветовало Вашингтону прекратить организовывать информационные «вбросы» в средства массовой информации Афганистана. Пропагандисты пытаются дискредитировать политику Кремля в данном географическом регионе.

По информации МИД РФ, в распоряжении дипломатов оказались сведения, пусть и косвенные, говорящие о сотрудничестве Белого дома с боевиками «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ). Ярким примером является нападение армии США на тюрьму талибов в провинции Бадгис, где содержатся радикалы. Сторонники ИГ были захвачены американскими военными и увезены в неизвестном направлении, говорится в сообщении МИДа на официальном сайте ведомства.

«Хотели бы предупредить вдохновителей готовящейся информационной кампании, что им не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество и народы Афганистана, традиционно дружественно настроенные к России», — сообщает портал внешнеполитического ведомства.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы нет планов вводить свои войска в Афганистан и оснований для таких действий.

Ранее News.ru сообщал, что журналисты издания The National Interest назвали вывод войск из Афганистана, о котором заявил американский президент Дональд Трамп, поражением США в войне, которая длится уже 17 лет.


#сша #россия #афганистан #мидрф
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