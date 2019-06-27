https://static.news.ru/photo/ca371972-98cb-11e9-b86c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук на встрече в Минске с главами самопровозглашённых республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договорился о передаче Киеву четверых украинских пленных.

Принято решение об освобождении четырёх граждан Украины (трое из них военнослужащие), удерживаемых в Донецке и Луганске, — передаёт «Интерфакс-Украина».

На встрече Медведчук также обсудил с главами ЛНР и ДНР вопросы мирного урегулирования конфликта, восстановление объектов экономики и инфраструктуры и возобновление социально-экономических связей.

Как писал News.ru, за последние пять лет из-за политики киевских властей цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов. Об этом заявил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По словам политика, цены на газ с 2014 года выросли на 1090%, коммунальные платежи — на 740%. При этом население Украины не может платить по действующим в стране тарифам.